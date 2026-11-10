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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Royal Gold-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Royal Gold-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Royal Gold-Anteile an diesem Tag 103.94 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 96.209 Royal Gold-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’194.54 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 09.11.2026 auf 282.66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171.95 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Royal Gold belief sich zuletzt auf 22.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
Analysen zu Royal Gold Inc.
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