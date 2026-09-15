NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Royal Gold-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 110.07 USD. Bei einem Royal Gold-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.909 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 248.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225.62 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 125.62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Royal Gold belief sich zuletzt auf 21.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch