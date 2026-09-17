Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 17.09.2023 wurde die Ross Stores-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 118.17 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.846 Ross Stores-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 190.23 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 16.09.2026 auf 224.80 USD belief. Damit wäre die Investition um 90.23 Prozent gestiegen.
Ross Stores markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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