Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Ross Stores-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 08.10.2025 wurden Ross Stores-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ross Stores-Anteile bei 152.02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.658 Ross Stores-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ross Stores-Aktie auf 225.53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48.36 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Ross Stores eine Marktkapitalisierung von 71.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Ross Stores Inc.
Analysen zu Ross Stores Inc.
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