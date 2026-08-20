NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor 3 Jahren verdient

Ross Stores-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 118.72 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 84.232 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’768.36 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 19.08.2026 auf 234.69 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 97.68 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Ross Stores belief sich jüngst auf 75.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch