NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 27.08.2021 wurde das Ross Stores-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ross Stores-Papier an diesem Tag bei 118.89 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.841 Ross Stores-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 198.73 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 26.08.2026 auf 236.27 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 98.73 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Ross Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 77.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch