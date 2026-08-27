Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Ross Stores-Investition?
|
27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ross Stores-Aktie gebracht.
Am 27.08.2021 wurde das Ross Stores-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ross Stores-Papier an diesem Tag bei 118.89 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.841 Ross Stores-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 198.73 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 26.08.2026 auf 236.27 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 98.73 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Ross Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 77.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ross Stores Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags stärker (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.08.26