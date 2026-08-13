Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Ross Stores-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 150.28 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6.654 Ross Stores-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’651.92 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 12.08.2026 auf 248.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.19 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Ross Stores betrug jüngst 80.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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