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|Lukrative Roivant Sciences-Investition?
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16.11.2026 10:02:16
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roivant Sciences-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Roivant Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 16.11.2025 wurde das Roivant Sciences-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Roivant Sciences-Aktie bei 20.29 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 492.854 Roivant Sciences-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (39.53 USD), wäre das Investment nun 19’482.50 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 94.83 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Roivant Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 28.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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