Richardson Electronics Aktie 966560 / US7631651079
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richardson Electronics-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Richardson Electronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’623.377 Richardson Electronics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie auf 20.66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33’538.96 USD wert. Mit einer Performance von +235.39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich jüngst auf 299.17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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