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Richardson Electronics Aktie 966560 / US7631651079

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Hochrechnung 14.09.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Richardson Electronics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Richardson Electronics
16.46 USD -5.46%
Kaufen Verkaufen

Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Richardson Electronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9.72 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 102.881 Richardson Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Richardson Electronics-Papiers auf 17.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’797.33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79.73 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Richardson Electronics bezifferte sich zuletzt auf 255.46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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