NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr abgeworfen

Die Richardson Electronics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Richardson Electronics-Papier bei 11.25 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Richardson Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 888.889 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’480.00 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 09.10.2026 auf 20.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84.80 Prozent vermehrt.

Richardson Electronics wurde am Markt mit 304.19 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch