Richardson Electronics Aktie 966560 / US7631651079
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richardson Electronics-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Diesen Tag beendete das Richardson Electronics-Papier bei 6.96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 14.368 Richardson Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 17.33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 148.99 Prozent gesteigert.
Richardson Electronics war somit zuletzt am Markt 251.34 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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