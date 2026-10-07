NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: Mit dieser Dividendenausschüttung können Richardson Electronics-Aktionäre rechnen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics am 06.10.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0.24 USD zu zahlen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Richardson Electronics beträgt 3.44 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0.880 Prozent.

Richardson Electronics-Aktien-Dividendenrendite

Die Richardson Electronics-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 19.05 USD aus dem NASDAQ-Handel. Die Richardson Electronics-Dividendenrendite für 2026 beträgt 1.41 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 2.68 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Richardson Electronics via NASDAQ 93.60 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 107.93 Prozent besser entwickelt als der Richardson Electronics-Kurs.

Dividendenerwartung von Richardson Electronics

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Richardson Electronics

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Richardson Electronics beläuft sich aktuell auf 274.370 Mio. USD. Richardson Electronics besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38.64. Im Jahr 2026 erzielte Richardson Electronics einen Umsatz von 228.560 Mio.USD sowie ein EPS von 0.44 USD.

Redaktion finanzen.ch