NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Resources Connection von vor einem Jahr bedeutet

Die Resources Connection-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4.56 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 21.930 Resources Connection-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Resources Connection-Papiers auf 2.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57.68 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 42.32 Prozent vermindert.

Alle Resources Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93.43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch