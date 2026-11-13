NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 13.11.2023 wurde die Resources Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13.74 USD wert. Bei einem Resources Connection-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72.780 Resources Connection-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 195.78 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Anteils am 12.11.2026 auf 2.69 USD belief. Mit einer Performance von -80.42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Resources Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95.05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch