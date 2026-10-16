NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Resources Connection-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Resources Connection-Papier an diesem Tag bei 14.15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.067 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 2.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80.78 Prozent verringert.

Der Resources Connection-Wert an der Börse wurde auf 94.96 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch