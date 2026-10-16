Resources Connection Aktie 1153865 / US76122Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Resources Connection-Anlage?
|
16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Die Resources Connection-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Resources Connection-Papier an diesem Tag bei 14.15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.067 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 2.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80.78 Prozent verringert.
Der Resources Connection-Wert an der Börse wurde auf 94.96 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Resources Connection Inc.
|
16.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Resources Connection Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.