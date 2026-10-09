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Resources Connection Aktie 1153865 / US76122Q1058

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Lohnende Resources Connection-Anlage? 09.10.2026 16:02:34

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien verlieren können.

Resources Connection
2.82 USD -5.36%
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Vor 1 Jahr wurden Resources Connection-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Resources Connection-Papier an diesem Tag 4.75 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2’105.263 Resources Connection-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 2.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’294.74 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37.05 Prozent verringert.

Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129.44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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