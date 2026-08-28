NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 5 Jahren bedeutet

Resources Connection-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Resources Connection-Anteile bei 15.90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 628.931 Resources Connection-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’679.25 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Papiers am 27.08.2026 auf 4.26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73.21 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 144.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch