Resources Connection Aktie 1153865 / US76122Q1058
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren wurden Resources Connection-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Resources Connection-Papier bei 15.11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 661.813 Resources Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Resources Connection-Papiers auf 4.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’779.62 USD wert. Damit wäre die Investition 72.20 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 153.82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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