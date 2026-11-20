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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Resources Connection eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 20.11.2021 wurden Resources Connection-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Resources Connection-Papier 17.84 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 560.538 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 2.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’373.32 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 86.27 Prozent abgenommen.
Der Resources Connection-Wert an der Börse wurde auf 88.08 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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