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Resources Connection Aktie 1153865 / US76122Q1058

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Resources Connection-Anlage unter der Lupe 18.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Resources Connection
3.98 USD 0.25%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Resources Connection-Papier statt. Diesen Tag beendete das Resources Connection-Papier bei 15.13 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 660.939 Resources Connection-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’623.93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -73.76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Resources Connection eine Marktkapitalisierung von 139.57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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