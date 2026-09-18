NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Resources Connection-Papier statt. Diesen Tag beendete das Resources Connection-Papier bei 15.13 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 660.939 Resources Connection-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’623.93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -73.76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Resources Connection eine Marktkapitalisierung von 139.57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch