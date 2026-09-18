Resources Connection Aktie 1153865 / US76122Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Resources Connection-Anlage unter der Lupe
|
18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Resources Connection-Papier statt. Diesen Tag beendete das Resources Connection-Papier bei 15.13 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 660.939 Resources Connection-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’623.93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -73.76 Prozent.
Jüngst verzeichnete Resources Connection eine Marktkapitalisierung von 139.57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!