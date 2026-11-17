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|Lukrativer Repligen-Einstieg?
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Repligen von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Repligen eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Die Repligen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 277.48 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Repligen-Aktie investierten, hätten nun 0.360 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Repligen-Papiers auf 162.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58.66 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 41.34 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Repligen bezifferte sich zuletzt auf 10.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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