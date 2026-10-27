|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Repligen-Einstieg?
|
27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repligen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Repligen-Investment verdienen können.
Am 27.10.2016 wurde die Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28.64 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Repligen-Aktie investierten, hätten nun 3.492 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Repligen-Aktien wären am 26.10.2026 629.09 USD wert, da der Schlussstand 180.17 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 529.09 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Repligen belief sich zuletzt auf 11.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Repligen Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repligen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start (finanzen.ch)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Repligen Corp.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.