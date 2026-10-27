NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repligen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 27.10.2016 wurde die Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28.64 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Repligen-Aktie investierten, hätten nun 3.492 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Repligen-Aktien wären am 26.10.2026 629.09 USD wert, da der Schlussstand 180.17 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 529.09 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Repligen belief sich zuletzt auf 11.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch