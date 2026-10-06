NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor einem Jahr abgeworfen

Das Repligen-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Repligen-Papier bei 150.10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, befänden sich nun 0.666 Repligen-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Repligen-Papiere wären am 05.10.2026 126.25 USD wert, da der Schlussstand 189.50 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 26.25 Prozent.

Der Marktwert von Repligen betrug jüngst 10.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch