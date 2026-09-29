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Repligen Aktie 965900 / US7599161095

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Lohnende Repligen-Investition? 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Repligen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Repligen
160.38 CHF -0.69%
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Repligen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Repligen-Anteile betrug an diesem Tag 29.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 338.524 Repligen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 194.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65’704.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 557.04 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Repligen eine Marktkapitalisierung von 10.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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