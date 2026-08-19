NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: Wäre eine Anlage in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Vor 3 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Regeneron Pharmaceuticals-Papier bei 812.40 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12.309 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Regeneron Pharmaceuticals-Aktien wären am 18.08.2026 9’973.41 USD wert, da der Schlussstand 810.24 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’973.41 USD entspricht einer negativen Performance von 0.27 Prozent.

Jüngst verzeichnete Regeneron Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 83.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch