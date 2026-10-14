Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 839.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Regeneron Pharmaceuticals-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.191 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 896.97 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 13.10.2026 auf 753.12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10.30 Prozent.
Insgesamt war Regeneron Pharmaceuticals zuletzt 77.89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Regeneron Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittag (finanzen.ch)