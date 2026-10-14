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Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075

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Frühe Anlage 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Regeneron Pharmaceuticals
653.73 CHF 1.10%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 839.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Regeneron Pharmaceuticals-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.191 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 896.97 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 13.10.2026 auf 753.12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10.30 Prozent.

Insgesamt war Regeneron Pharmaceuticals zuletzt 77.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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