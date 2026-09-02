Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Regeneron Pharmaceuticals gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 388.64 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.573 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’119.75 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 01.09.2026 auf 823.82 USD belief. Mit einer Performance von +111.98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 82.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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