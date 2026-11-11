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|Lukratives Regeneron Pharmaceuticals-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.
Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 798.94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 12.517 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 11’465.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 916.06 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.66 Prozent erhöht.
Regeneron Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 94.58 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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