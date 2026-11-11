NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 798.94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 12.517 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 11’465.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 916.06 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.66 Prozent erhöht.

Regeneron Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 94.58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch