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Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075

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Lohnende Regeneron Pharmaceuticals-Anlage? 12.08.2026 16:02:41

NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Regeneron Pharmaceuticals
644.70 CHF -1.09%
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Vor 1 Jahr wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 556.56 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 1.797 Regeneron Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 1’432.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 797.00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 43.20 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Regeneron Pharmaceuticals einen Börsenwert von 83.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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