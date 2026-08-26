NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 26.08.2021 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Regeneron Pharmaceuticals-Papier bei 665.77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Regeneron Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.150 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 125.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 833.56 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 125.20 USD, was einer positiven Performance von 25.20 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 85.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch