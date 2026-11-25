Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie bei 398.16 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.512 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’479.13 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 24.11.2026 auf 987.09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 147.91 Prozent.

Am Markt war Regeneron Pharmaceuticals jüngst 97.47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch