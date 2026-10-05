NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Red Robin Gourmet Burgers-Anteile betrug an diesem Tag 23.01 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 434.594 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 3’455.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65.45 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Red Robin Gourmet Burgers zuletzt 150.43 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch