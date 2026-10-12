Red Robin Gourmet Burgers Aktie 1449452 / US75689M1018
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an diesem Tag bei 43.60 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.294 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 19.75 USD, da sich der Wert einer Red Robin Gourmet Burgers-Aktie am 09.10.2026 auf 8.61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80.25 Prozent verringert.
Insgesamt war Red Robin Gourmet Burgers zuletzt 162.30 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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