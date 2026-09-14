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Red Robin Gourmet Burgers Aktie 1449452 / US75689M1018

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Red Robin Gourmet Burgers-Anlage im Blick 14.09.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Robin Gourmet Burgers-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Red Robin Gourmet Burgers gewesen.

Red Robin Gourmet Burgers
6.30 CHF -0.03%
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Am 14.09.2016 wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46.72 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 214.041 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (7.87 USD), wäre das Investment nun 1’684.50 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 83.15 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Red Robin Gourmet Burgers belief sich jüngst auf 148.39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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