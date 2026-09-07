NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Red Robin Gourmet Burgers-Papier bei 24.10 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.494 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wären am 04.09.2026 351.45 USD wert, da der Schlussstand 8.47 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 64.85 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Red Robin Gourmet Burgers einen Börsenwert von 160.27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch