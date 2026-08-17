Red Robin Gourmet Burgers Aktie 1449452 / US75689M1018
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Das Red Robin Gourmet Burgers-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50.75 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19.704 Anteilen. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Papiere wären am 14.08.2026 199.80 USD wert, da der Schlussstand 10.14 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.02 Prozent verringert.
Insgesamt war Red Robin Gourmet Burgers zuletzt 191.80 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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