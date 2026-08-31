Red Robin Gourmet Burgers Aktie 1449452 / US75689M1018
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Red Robin Gourmet Burgers-Anteile bei 10.37 USD. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.643 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89.78 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Papiers am 28.08.2026 auf 9.31 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10.22 Prozent eingebüsst.
Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 176.16 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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