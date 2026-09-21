NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Red Robin Gourmet Burgers-Papier 6.54 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15.291 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.80 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 18.09.2026 auf 7.05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.80 Prozent zugenommen.

Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 133.20 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch