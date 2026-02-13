Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Razvitie industry Aktie 1003111 / BG1100043980

Frühe Anlage 13.02.2026 10:02:29

NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Razvitie industry-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Razvitie industry-Aktie Investoren gebracht.

Razvitie industry
1.72 EUR -4.44%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse BUL Handel mit der Razvitie industry-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Razvitie industry-Papier bei 2.80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 35.714 Razvitie industry-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.02.2026 61.43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1.72 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 38.57 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Razvitie industry zuletzt 17.17 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

