NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 5 Jahren bedeutet

Am 06.11.2021 wurden Razvitie industry-Anteile an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Razvitie industry-Anteile bei 2.36 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4’237.288 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.86 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7’881.36 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21.19 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Razvitie industry belief sich jüngst auf 19.16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch