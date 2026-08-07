NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 3 Jahren bedeutet

Am 07.08.2023 wurden Razvitie industry-Anteile via Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Razvitie industry-Aktie bei 2.48 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 403.226 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1.76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 709.68 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 29.03 Prozent.

Am Markt war Razvitie industry jüngst 17.57 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch