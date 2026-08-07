Razvitie industry Aktie 1003111 / BG1100043980
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Razvitie industry-Performance
|
07.08.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Razvitie industry-Investment verlieren können.
Am 07.08.2023 wurden Razvitie industry-Anteile via Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Razvitie industry-Aktie bei 2.48 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 403.226 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1.76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 709.68 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 29.03 Prozent.
Am Markt war Razvitie industry jüngst 17.57 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!