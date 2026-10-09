Razvitie industry Aktie 1003111 / BG1100043980
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09.10.2026 10:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Razvitie industry-Anteilen an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Razvitie industry-Aktie letztlich bei 2.34 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 427.350 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Razvitie industry-Anteile wären am 08.10.2026 786.32 EUR wert, da der Schlussstand 1.84 EUR betrug. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 786.32 EUR entspricht einer negativen Performance von 21.37 Prozent.
Der Marktwert von Razvitie industry betrug jüngst 19.16 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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