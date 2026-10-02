NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier via Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2.46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40.650 Razvitie industry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1.84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.80 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25.20 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Razvitie industry eine Börsenbewertung in Höhe von 19.16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch