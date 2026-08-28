Razvitie industry Aktie 1003111 / BG1100043980
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28.08.2026 10:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 28.08.2025 wurde das Razvitie industry-Papier via Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Razvitie industry-Aktie bei 0.03 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hat, hat nun 32’258.065 Anteile im Depot. Die gehaltenen Razvitie industry-Anteile wären am 27.08.2026 56’774.19 EUR wert, da der Schlussstand 1.76 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 5’577.42 Prozent.
Zuletzt verbuchte Razvitie industry einen Börsenwert von 18.36 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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