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|Rentables Razvitie industry-Investment?
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20.11.2026 10:02:10
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Razvitie industry-Investment von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Razvitie industry gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Razvitie industry-Papier an der Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.26 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 306.748 Razvitie industry-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 570.55 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Anteils am 19.11.2026 auf 1.86 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42.94 Prozent verringert.
Razvitie industry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.16 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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