NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Razvitie industry-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse BUL wochenend-bedingt kein Handel mit der Razvitie industry-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 0.95 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 104.878 Razvitie industry-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 1.86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195.07 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95.07 Prozent angezogen.

Der Razvitie industry-Wert an der Börse wurde auf 19.16 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch