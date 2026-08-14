NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Razvitie industry-Aktie bei 2.34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4’273.504 Razvitie industry-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’521.37 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Anteils am 13.08.2026 auf 1.76 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 24.79 Prozent.

Der Marktwert von Razvitie industry betrug jüngst 17.57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch