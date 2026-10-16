Razvitie industry Aktie 1003111 / BG1100043980
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16.10.2026 10:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Razvitie industry-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Razvitie industry-Anteilen via Börse BUL wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 0.95 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 10’498.247 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19’316.77 EUR, da sich der Wert einer Razvitie industry-Aktie am 15.10.2026 auf 1.84 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +93.17 Prozent.
Razvitie industry war somit zuletzt am Markt 19.16 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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