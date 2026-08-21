Razvitie industry Aktie 1003111 / BG1100043980
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21.08.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Razvitie industry-Aktie Anlegern gebracht.
Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Razvitie industry-Aktie bei 0.96 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 103.943 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.08.2026 auf 1.76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182.94 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 82.94 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Razvitie industry zuletzt 18.36 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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